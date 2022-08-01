Центр Екатеринбурга перекроют из-за двух велогонок, которые стартуют в один день

В субботу, 6 августа, в Екатеринбурге пройдут сразу две велогонки. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в 8 утра начнется заезд в честь Дня строителя. Спортсмены стартуют и финишируют у ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2). На выбор им будут предложены две дистанции – на 14 и 28 километров, маршрут проходит через улицы Николая Никонова, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайскую и Царскую. Для преодоления дистанции в 28 километров нужно будет сделать 8 кругов, для дистанции 14 километров – 4 круга. В этой гонке могут принять участие все желающие старше 18 лет, но надо зарегистрироваться.

Второй заезд стартует в 15:00, это велогонка Железнодорожного района «Критериум». Ее маршрут пройдет по улице Свердлова. Протяженность трассы составит 20 километров. Старт и финиш гонки находятся на перекрестке улиц Свердлова и Мельковской.

Ради спортсменов будут перекрывать движение в центре города:

с 07:30 до 12:00 – улица Свердлова, от улицы Челюскинцев до улицы Шевченко;

с 07:30 до 11:00:

улица Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Первомайской;

улица Первомайской, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;

улица Царской, от улицы Первомайской до улицы Николая Никонова;

улица Николая Никонова, от улицы Царской до улицы Якова Свердлова.

Ожидается, что в гонках примут участие около 500 спортсменов.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»