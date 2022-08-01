Депутата-единоросса оштрафовали за школу с унитазами без сидений и кабинками без дверей

Депутат ЕГД Татьяна Вяткина получила штраф от прокуратуры за антисанитарию в туалетах школы № 168 в Верх-Исетском районе, директором которой она является.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки в школе нашлись нарушения содержания уборных: в туалетах для мальчиков и девочек отсутствовали сидения на унитазах, а также двери в кабинках. Еще одно нарушение – отсутствие табличек о запрете курения перед входом в школу и на ее территории. Директор получила два штрафа в 3 и 10 тысяч рублей и требование устранить нарушения. После этого в детских туалетах появились наконец и двери в кабинках, и сидения на унитазах.

Татьяна Вяткина получила место в Екатеринбургской гордуме в марте этого года, после довыборов. Выдвигала ее партия «Единая Россия».

Екатеринбург, Марина Иванова

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