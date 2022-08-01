Стало известно, какой вид ОРВИ самый популярный на Урале. Это не коронавирус

С января 2021 года санитарные врачи каждую неделю берут пробы у жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила, чтобы отследить, как люди заражаются ОРВИ – в том числе риновирусами, бокавирусами и, конечно, коронавирусами. В течение полутора лет – до конца марта этого года – раз в семь дней мазки из носа и ротоглотки брали у 135 человек – по 27 проб в каждой возрастной группе (дети до 6 лет, дети и подростки от 6 до 17 лет, молодые люди от 18 до 25 лет и две взрослых категории – 26-29 лет и старше 50 лет). Сейчас мазки делают реже, но наблюдения не прекратились.

За весь период врачи сделали 7813 проб. Из них положительными оказались 1064 пробы, что составляет 13,6%, говорится в документе санитарного ведомства, которое есть в распоряжении «Нового Дня».

Что касается собственно возбудителей, то РНК коронавируса SARS-CoV-2 нашлась в 138 пробах. Еще в 122 пробах нашли присутствие других коронавирусов человека – 229E, OC43, HKUI, NL63. Чаще всего обнаруживался риновирус – РНК возбудителя обнаружили в 669 пробах.

Менее распространенными стали парагрипп, он подтвердился в 37 пробах, метапневмовирус, который нашли в 33 пробах, аденовирус, обнаруженный в 26 пробах, грипп А, РНК которого была в 14 пробах, респираторно-синцитиальный вирус в 16 пробах и, наконец, бокавирус в 9 пробах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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