На мусорном полигоне рабочие спасли раненую чайку (ФОТО)

Сотрудники «Спецавтобазы» спасли от гибели чайку, сообщили в пресс-службе предприятия. Птица повредила крыло и лежала на земле, когда ее увидел бульдозерист. «Всего у нас на полигоне обитают 4 птицы. Все они нам как родные. Во время работы водитель бульдозера увидел, как одна из них повредила крыло и беспомощно лежала на земле. Другие птицы тоже заметили это – и стали ее теребить. Быстро с коллегами отпугнули остальных и спустили птицу с верхушки полигона, чтобы выжила», – рассказал начальник МСК «Широкореченский» Игорь Брусницын.

Чайку доставили на территорию «Спецавтобазы», где ее накормили и начали для нее поиски безопасного места жительства. Сейчас птицу осматривает ветеринар из приюта для животных, который находится на предприятии. Скорее всего, чайку передадут в один из центров реабилитации раненых птиц, сообщили в пресс-службе регоператора.

Напомним, зимой в пакете с отходами на той же мусоросортировке работники нашли живую черепаху. Ее заметили в мешке с мусором, и она чудом не уехала под пресс для отходов. Сейчас черепаха нашла новый дом, ее приютил один из сотрудников «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Елена Сычева

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