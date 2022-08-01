В Екатеринбурге за три года стало почти вдвое больше «наливаек»

В Екатеринбурге действуют 424 точки по продаже пива и 472 алкомаркета, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные системы «Потребительский рынок». При этом в системе не учитывается, сколько таких объектов работают в многоквартирных жилых домах.

Интересно, что с 2019 года количество т.н. наливаек – т.е. пунктов продажи разливного пива выросло практически вдвое, несмотря на ужесточение законодательства в 2020 году. Так, в допандемийный год в Екатеринбурге работало 254 пивных точки и 401 алкомаркет.

Напомним, с 2020 года стало запрещено продавать алкоголь в барах, кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, в которых зал обслуживания посетителей меньше 20 кв. м.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»