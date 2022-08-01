Власти начали готовиться к смене климата

Свердловские власти начали готовиться к последствиям смены климата в регионе. Губернатор Евгений Куйвашев постановил создать план адаптации к изменениям, а ответственным назначил своего первого заместителя Алексея Шмыкова. Об этом говорится в распоряжении правительства Свердловской области.
При этом в документе сказано, что угрозы, связанные с изменением климата, на Среднем Урале выражены слабо. Оценку рисков проводил Институт глобального климата и экологии имени академики Ю.А. Израэля.
Екатеринбург, Елена Сычева
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