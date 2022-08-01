Власти начали готовиться к смене климата

Свердловские власти начали готовиться к последствиям смены климата в регионе. Губернатор Евгений Куйвашев постановил создать план адаптации к изменениям, а ответственным назначил своего первого заместителя Алексея Шмыкова. Об этом говорится в распоряжении правительства Свердловской области.

При этом в документе сказано, что угрозы, связанные с изменением климата, на Среднем Урале выражены слабо. Оценку рисков проводил Институт глобального климата и экологии имени академики Ю.А. Израэля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»