Свердловчане страдают от контактов с борщевиком

В последнее время в Свердловской области участились случаи фитодерматитов – раздражения кожи из-за контакта с ядовитыми растениями.

Как сообщили в ДИПе, только в Екатеринбурге в ГКБ № 14 за прошедшую неделю по поводу фитодерматита обратились 12 человек. В прохладные дни подобные случаи единичны, но из-за долгой жары частота обращений выросла. Большинство пострадавших – дачники и люди, отдыхавшие на природе. У всех причиной воспалительных реакций на коже стал контакт с ядовитыми представителями местной флоры.

«Пациенты обращаются за помощью с зудом, жжением, болезненностью, покраснением на коже, пузырями», – рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением ГКБ № 14 Наталия Могучева.

Не все уральцы знают, что сок и пыльца некоторых растений могут стать причиной дерматита. К опасным сорнякам относятся борщевик, лютик, молочай, осока. Неприятный сюрприз могут преподнести и лекарственные травы: арника, примула и некоторые другие.

«Я убирала траву на даче. Надела перчатки, но на кожу выше запястья, видимо, все же попал ядовитый сок. Было очень неприятно, руку сильно жгло. Когда раздражение усилилось, пришлось обратиться за помощью к врачу», – рассказала пациентка Альбина.

В качестве первой помощи при контакте с токсичными травами, особенно с борщевиком, врачи советуют промыть кожу водой и закрыть обожженный участок от солнечных лучей, так как они могут усугубить состояние и стать причиной рубцов. Если ожог большой, а дискомфорт долго не проходит, рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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