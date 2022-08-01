На Урале закрыли детский лагерь из-за вспышки норовируса

В свердловской области закрыли детский лагерь из-за вспышки норовируса. Заболели девять человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. Речь идёт о лагере «Баранчинские огоньки». «Все заболевшие отправлены на лечение домой, госпитализированных нет», – уточнили в ведомстве.

Помимо девятерых заболевших детей носителями норовирусной инфекции (т.е. без симптомов заболевания) стали ещё несколько сотрудников лагеря и отдыхающих. «В пробах, отобранных у персонала пищеблока, в пищевой продукции, воде, смывах возбудитель не обнаружен. Эпидемиологи пришли к выводу о контактно-бытовом пути передачи инфекции», – отметили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники ведомства выяснили, что в лагере не соблюдали санитарные нормы. «Не была организована своевременная изоляция детей с клиническими признаками острой кишечной инфекции и дезинфекция; нарушаются правила текущей уборки помещений, дезрежима. На пищеблоке обнаружена продукция с истекшим сроком годности; нарушаются условия хранения полуфабрикатов и температурный режим хранения продукции; в питании используется продукция, не предназначенная для детей; отсутствует маркировка на части разделочного инвентаря; не обеспечено проведение дезинсекционных мероприятий», – перечислили в Роспотребнадзоре.

По итогам всех надзорных мероприятий управлением Роспотребнадзора по Свердловской области будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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