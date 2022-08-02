На Урале 336 человек подхватили клещевые инфекции

На сегодняшний день в Свердловской области 53 человека заражены клещевым вирусным энцефалитом, 283 уральца подхватили лайм-боррелиоз. В отношении еще ряда случаев диагноз ожидает подтверждения.

Вместе с тем за неделю число покусанных выросло гораздо меньше, чем неделей ранее – 332 человека. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области объяснили это жизненным циклом самих клещей. При этом риски покусов, напомнили там, остаются актуальными в регионе вплоть до установления снежного покрова.

Всего за сезон зарегистрировано 46 640 пострадавших от присасывания клещей, из них 8034 дети.

В Екатеринбурге зарегистрировано 15 565 человек, пострадавших от присасывания клещей (33,4% от всех пострадавших). Также часто обращаются с этой проблемой в Каменске-Уральском, Ирбитском МО, Верхнем Тагиле, Тугулыме, но клещи активны на всей территории области.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»