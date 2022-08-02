Женщина взыскала с подрядчика более 200 тысяч за окно, которое не открывалось

Жительница Екатеринбурга смогла отсудить у подрядчика более 200 тысяч рублей за установленное окно, которое не открывалось, так как створки упирались в потолок.

В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что в 2020 году женщина заключила договор с ООО «Хвоя». Подрядчик должен был изготовить и смонтировать деревянную оконную конструкцию за 147 тысяч рублей. Исполнитель рассчитал размеры окна, но после установки оказалось, что оно не открывается: створки упирались в потолок помещения.

Сначала клиентка пыталась договориться с подрядчиком самостоятельно, но ничего не добилась и обратилась в Верх-Исетский райсуд. Она попросила взыскать с ответчика оплату по договору в размере 147 360 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также штраф в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Суд удовлетворил требования частично. С ООО «Хвоя» взыскали 147 360 рублей в счет оплаты по договору, компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, а также штраф – 75 180 рублей.

Компания не согласилась с решением и подала апелляцию. Представитель ООО «Хвоя» считал, что хозяйка изменила конструкцию помещения, и его размеры стали другими. Однако судебная коллегия по гражданским делам решила, что профессиональный исполнитель договора должен был учесть и размер необходимых монтажных зазоров, и возможность усадки деревянных конструкций дома. Решение первой инстанции оставили без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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