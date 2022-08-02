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Вторник, 2 августа 2022, 11:42 мск

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В Каменске-Уральском в результате ДТП загорелся автомобиль (ВИДЕО)

Фото из архива

В Каменске-Уральском на улице Кунавина сегодня днем столкнулись два автомобиля, «Рено» врезался в «Шевроле». Один из них после аварии загорелся.

В Каменске-Уральском загорелся автомобиль

В УГИБДД по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что водитель автомобиля «Рено» не выдержала безопасную дистанцию до второй легковушки, которая ехала впереди. Очевидцы аварии уточнили, что первая машина затормозила, а второй водитель на это отреагировать не успел. После столкновения «Рено» загорелась. Водители попытались потушить машину огнетушителями – это помогло, салон выгорел не полностью.

В результате этой аварии, по счастью, никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.

Екатеринбург, Марина Иванова

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