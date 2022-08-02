Губернатору показали проект трамвайного кольца с мини-парком в Солнечном (ФОТО)

Губернатору Евгению Куйвашеву представили проект трамвайного кольца с мини-парком в районе Солнечном. Трамвайная ветка строится благодаря федеральному софинансированию: инфраструктурному бюджетному кредиту и программе «Стимул», которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

Как сообщили в ДИПе, трамвайная ветка пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой, кольцо появится на перекрестке Лучистой и Чемпионов. Работы на этом участке идут полным ходом в соответствии с государственным контрактом. Уже подготовлены коридоры будущих автомобильной дороги, пешеходных тротуаров и самой трамвайной линии.

В пресс-службе холдинга «Форум групп» добавили, что ширина посадочной площадки на остановке составит 4 метра и будет поднята над уровнем рельсов. Это позволит быстро и беспрепятственно садиться в трамвай, в том числе маломобильным пассажирам.

Проектом предусмотрено устройство трех павильонов-навесов на трамвайном кольце с комплексом видеонаблюдения и беспроводным доступом в Интернет.

В создаваемом мини-парке высадят до 200 деревьев 8 сортов, около 1000 кустарников. Зона отдыха в районе трамвайного кольца будет оборудована 12 цветниками из модулей индивидуального изготовления. При благоустройстве используют 10 разных видов тротуарной плитки, поставят 23 скамейки и более 40 урн. Кроме того, в мини-парке и на подъезде к нему будет построена широкая трехметровая велодорожка, которая станет частью веломаршрута в центр города.

Как уже сообщал «Новый День», Свердловская область по поручению губернатора привлекла на строительство транспортной и социальной инфраструктуры в Солнечном и Академическом районах 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета в рамках программы «Стимул».

Напомним, строительство трамвайной линии в Солнечный пройдет в два этапа. Первый предусматривает строительство ветки протяженностью 1,7 км, которая соединит существующую остановку «Мусоргского» и конечную остановку в Солнечном на улице Чемпионов. Длина второй части трамвайной линии – 3,5 километра, до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД) появится еще 5 остановок, тогда будет оборудовано еще одно трамвайное кольцо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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