В Екатеринбурге отметили День ВДВ: «Мы – главный резерв верховного главнокомандующего» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге десантники отметили свой праздник – 92-летие со дня основания ВДВ. По традиции, они собрались на площади Советской Армии, у памятника «Черный тюльпан».

Несколько тысяч мужчин в тельняшках и голубых беретах вспоминали службу и боевых товарищей. Многие люди приходили с семьями – с женами и детьми, родителями. Кто-то приводил с собой питомцев, тоже одетых в тельняшки. «Этот праздник самый главный в году. Его ждем больше, чем Дни рождения или Новый год», – рассказала «Новому Дню» супруга одного из екатеринбургских десантников Ольга.

На площади прошел праздничный митинг. Поздравить десантуру пришли вице-губернатор Олег Чемезов, нейрохирург Шлема Спектор, председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин, а также депутаты-десантники из Госдумы – Сергей Чепиков и Андрей Альшевских, из заксобрания Виктор Бабенко и Виктор Шептий, министр-десантник Леонид Рапопорт, и другие.

Память погибших в Афганистане, Чечне и других конфликтах почтили минутой молчания. Бабенко, выступая перед десантниками, напомнил, что ВДВ – «это главный резерв нашего верховного главнокомандующего» и призвал сплотиться вокруг главы государства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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