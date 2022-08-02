Уголовное дело охранника, дорисовавшего глазки на картине Лепорской, ушло в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу охранника Ельцин-центра, который дорисовал глазки персонажам картины ученицы Казимира Малевича, постимпрессионистки Анны Лепорской. Полотно из Третьяковки, напомним, экспонировалось в Екатеринбурге, и охранник с помощью обычной шариковой ручки решил разнообразить картину «Три фигуры».

В прокуратуре Верх-Исетского района посчитали, что у 64-летнего мужчины «внезапно возник преступный умысел на совершение порчи картины». «Своими умышленными преступными действиями обвиняемый обезобразил внешний вид картины», – отметили в пресс-службе ведомства, уточнив, что ущерб Третьяковке оценили в 250 тысяч рублей, во столько галерее обошлась реставрация.

Уголовное дело в отношении охранника было возбуждено по статье «Вандализм» (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Его рассмотрят в мировом суде судебного участка № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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