Екатеринбургские рестораны приготовили еду в стиле русского авангарда (ФОТО)

В Екатеринбурге в честь открытия выставки русского авангарда «Великий переход» в трех ресторанах появилось специальное меню – блюда оформлены в стиле работ художников.
Попробовать коктейли, десерты и основные блюда можно будет в итальянском ресторане Cibo, в японском баре Izakaya и в ресторане Grain с 4 августа по 2 октября.
Напомним, выставка пройдет в эти же даты в центре «Эрмитаж-Урал».
Екатеринбург, Елена Сычева
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