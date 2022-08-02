Туристы скупают туры на Мальдивы на Новый год: на виллах модных резортов кончаются места

Состоятельные туристы уже начали скупать новогодние туры на Мальдивы. По словам турагентов, виллы в самых лучших резортах уже ушли «в стоп». Альтернативы, конечно, есть, но с каждым днем ценник на VIP-отдых на островах растет.

Сейчас уральские туристы добраться до Мальдивских островов могут только с пересадками: из Москвы в Мале.

«На Мальдивы высокий спрос с начала пандемии, потому что это направление тогда открылось одним из первых, кроме того, это уединенный отдых, что было важно в 2020-2021 годах. Сейчас тенденция раннего бронирования по Мальдивам сохраняется. На новогодние даты уже сложно подтвердить виллы в самых востребованных резортах, поэтому мы своим туристам советуем не медлить с принятием решений. Стоимость отдыха на Новый год – от 450 тысяч рублей на двоих: 180 тысяч за 7 ночей в отеле, плюс перелет из Москвы в Мале – от 137 тысяч рублей на человека туда-обратно. Есть еще вариант перелета с пересадкой за 89 тысяч на человека, – рассказала «Новому Дню» директор турагентства Friends Travel Наталья Паутова. – На ближайшие даты спрос тоже есть, и цены адекватные: перелет в обе стороны на двоих стоит 100-120 тысяч рублей (Москва – Мале), наземное обслуживание стартует от 150 тысяч до бесконечности».

Директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева подтверждает, что к ноябрю популярные виллы точно встанут «на стоп». «Это популярные отели, в которые туристы раз за разом возвращаются. Выбор зимних теплых направлений с отелями высокого уровня – небольшой. Даже если появятся Сейшелы, Вьетнам, переговоры по которым ведутся, это отдых другого формата, – говорит Анастасия. – Мы уже сталкиваемся с тем, что определенный тип виллы невозможно забронировать. Да, есть альтернативы, но это либо другой тип виллы, либо выше цена. Я не сомневаюсь в том, что на Мальдивы и в дальнейшем будет спрос, и что к зиме все будет занято».

Еще одним потенциально популярным направлением на Новый год – 2023 может стать Таиланд. «Аэрофлот» открыл продажу прямых билетов на Пхукет из Москвы, программа стартует с 30 октября. Но цены сопоставимы с мальдивскими: в одну сторону билет стоит от 54 тысяч рублей на человека, туда-обратно – от 74 тысяч. Плюс – наземное обслуживание.

Турагенты отмечают, что в 2022 году понятия «горящие туры» вообще не существует. «Чем ближе к дате вылета – тем выше ценник. И это касается не только Мальдив, но любого другого направления как зарубежного, так и внутрироссийского», – говорит Анастасия Ермолаева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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