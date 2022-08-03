В центре Екатеринбурга построят собачью площадку

В Екатеринбурге построят собачью площадку – она появится на пересечении улиц Шевченко и Восточной. На огороженной забором территории выставят несколько снарядов для животных: барьер «Бум», барьер-покрышку, две скамейки с привязью. Накануне администрация района объявила соответствующий аукцион, собачью площадку должны обустроить до 1 октября. Стоимость работ – чуть менее миллиона рублей.

По словам местных жителей, на улице Шевченко уже строили собачью площадку, но сначала ее закрыли на замок, а после обнесли забором двор, где она расположена. В пресс-службе Железнодорожного района города заверили, что новая площадка будет доступна для всех желающих и работать будет круглосуточно.

Добавим, в Екатеринбурге очень мало собачьих площадок, они есть даже не во всех парках. Судя по «Яндекс.Картам», общедоступные площадки есть на Шарташе, недалеко от автовокзала, в парке на Чкалова, в Зеленой Роще и еще нескольких точках.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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