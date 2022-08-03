Автомобиль на «зебре» сбил мать с 4-летней дочкой, которые ехали на электровелосипеде (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в Академическом автомобиль на пешеходном переходе сбил электровелосипед, на котором ехала женщина с 4-летней дочкой. Ребенка доставили в девятую больницу.

Мать с дочкой попали под машину на «зебре»

Авария произошла на дублере улицы Академика Сахарова около дома № 70. Женщина с ребенком ехала на электровелосипеде и не спешилась, подъехав к «зебре». Более того, электросамокат даже не замедлился, выезжая на проезжую часть. В это время по дороге ехала Skoda Fabia, которая, не заметив приближающийся велосипед из-за припаркованных на обочине машин, сбила электротранспорт.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, 4-летнюю девочку увезли в детскую больницу № 9. По предварительным данным, у ребенка только ушибы. Но медики еще продолжают обследование. Женщина не пострадала.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Велосипедистам перед пешеходным переходом необходимо спешиться, убедиться в безопасности и только потом переходить дорогу, ведя велосипед рядом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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