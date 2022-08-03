В багаже уральца на железнодорожном вокзале нашли залитые сгущенкой боевые гранаты

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники обнаружили в багаже одного из пассажиров опасные сувениры – несколько боевых гранат и ножей. Гранаты были спрятаны в термосе со сгущенкой, сообщает телеграм-канал Baza.

Владелец багажа, житель Перми Вадим, заявил, что с мая по конец июля он участвовал в СВО под Харьковом, а оружие решил прихватить с собой домой в качестве сувениров.

Вскоре на вокзал приехал сапёр Росгвардии, который установил, что четыре противопехотные гранаты действительно представляют опасность для окружающих. Это значит, что пассажиру грозит реальный срок за незаконную транспортировку оружия.

В пресс-службе Уральского УМВД на транспорте «Новому дню» сообщили, что проверка по этому факту еще проводится, официальные комментарии появятся позже.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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