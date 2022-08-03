Ройзман не смог обжаловать штраф за неуважение к власти

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня не смог обжаловать штраф, который ему ранее присудили из-за поста о Сергее Лаврове.

«Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений», – сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Напомним, Ройзман в своём посте высказался о заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова – тот сообщил, что ситуация на Украине должна покончить с курсом США на доминирование в мире.

За свою позицию по ч. 3 ст. 20.1КоАП РФ Ройзман получил штраф в 85 тысяч рублей. Сегодня облсуд рассмотрел ещё одну апелляцию, связанную с ситуацией на Украине и соцсетями. Бывший депутат заксо Нафик Фамиев пытался обжаловать свой штраф за дискредитацию ВС РФ, но получил отказ – он заплатит 35 тысяч рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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