Уральские адвокаты отметили 100-летие областной коллегии (ФОТО)

Свердловская областная коллегия адвокатов отметила свое 100-летие. Юристы праздновали юбилей СОКА сегодня в Космосе. Сначала – смотрели кино про век адвокатуры на Урале. Потом – получали награды, в том числе несколько серебряных и золотых медалей имени Ф.Н. Плевако, грамоты и благодарственные письма от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и спикера заксобрания региона Людмилы Бабушкиной. Впрочем, ни глава региона, ни председатель ЗССО поздравить адвокатов не пришли – вместо них награды вручали директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина и областной депутат Игорь Аксенов.

Сами адвокаты подарили председателю СОКА Игорю Михайловичу гигантский логотип коллегии, сделанный златоустовскими мастерами из металла, дерева и золота.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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