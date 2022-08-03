Мать 4-летней девочки, попавшую в ДТП на электровелосипеде, накажут по четырем статьям (ВИДЕО)

В отношении женщины, которая сегодня утром вместе с дочкой попала в аварию на электровелосипеде, составлен протокол по четырем статьям КоАП. Женщину накажут за езду без прав, пересечение дороги в нарушение ПДД, за езду по тротуару и без шлема.

Напомним, сегодня утром на дублере улицы Академика Сахарова около дома № 70 женщина с 4-летней дочкой ехала на электровелосипеде и попала под машину. Мать сначала двигалась по тротуару, затем, не притормаживая и не спешиваясь, начала пересекать дорогу по «зебре». В это время по дороге ехала Skoda Fabia, которая, не заметив приближающийся велосипед из-за припаркованных на обочине машин, сбила электротранспорт. 4-летняя девочка чудом отделалась легкими травмами: ушибами и ссадинами. Ее мать не пострадала.

Мать с ребенком на электровелосипеде сбили на «зебре»

В пресс-службе ГИБДД по Ленинскому району Екатеринбурга сообщили, что мощность электровелосипеда – 400 ватт, соответственно, для управления таким транспортом нужны права. А у женщины прав не было.

«В связи с этим в отношении женщины сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал. Также женщину привлекли к ответственности за езду без шлема, за езду по тротуару, за пересечение проезжей части в нарушение ПДД», – сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекторы также установили, что за рулем Skoda был 42-летний водитель со стажем 24 года. Он пояснил, что женщину с ребенком он не видел, электровелосипед неожиданно выехал перед ним, и столкновения избежать не удалось. Отметим, что перед пешеходным переходом на данном участке был припаркован другой автомобиль, который существенно мешал обзору.

Инспекторы ГИБДД напоминают всем пешеходам, что в их обязанность входит убедиться в безопасности перехода через дорогу – хоть по оборудованному переходу, хоть по «зебре». Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до ближайшей машины, а также дождавшись полной остановки транспорта. Если вы едете на велосипеде или самокате, вы обязаны спешиться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»