В Нижнем Тагиле сожгут тираж книг про двух геев

В Нижнем Тагиле представители отделения партии «Справедливая Россия» заявили о том, что намереваются сжечь тираж книг «Назови меня своим именем» Андре Асимана, которые повествуют о связи 17-летнего парня и 24-летнего мужчины.

Книги партийцы выкупили из сети магазинов. Почему они собираются именно сжечь их, а не, например, сдать в макулатуру и переработать, неизвестно. Ситуацию «Новому Дню» пообещали прокомментировать представители СР.

Как уточняет издание «Реальный Тагил», представители партии решили предать огню тираж не по своей инициативе, а якобы по просьбе клириков Нижнетагильской епархии. В пресс-службе подразделения Русской православной церкви, в свою очередь, эту информацию не подтвердили. Как рассказали «Новому Дню» в Нижнетагильской епархии, вероятно, речь шла о какой-то частной просьбе. «На самом деле, официально никаких просьб таких не поступало. С партиями мы не сотрудничаем и никого не поддерживаем», – заверили агентство в епархии.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

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