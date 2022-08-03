Беженцев из ДНР и ЛНР в Екатеринбурге встретила полиция (ФОТО)

Сегодня на железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский» группу жителей из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины встретили сотрудники полиции, а также волонтеры.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на поезде «Симферополь – Омск» в столицу Среднего Урала прибыли 53 человека, в том числе 19 детей. На вокзале им помогали волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудники полиции. «Перед отдельным специализированным батальоном ГУ ГИБДД по Свердловской области стоит непосредственная задача – встреча граждан ЛНР и ДНР, сопровождение их беспрепятственного проезда в город Нижние Серги для дальнейшего проживания, для предотвращения чрезвычайных происшествий», – прокомментировал инспектор специализированного батальона ДПС УГИБДД Свердловской области Андрей Петелин.

На данный момент в Нижних Сергах размещено свыше 330 человек, из них 114 – дети. По указанию начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, санаторий находится под круглосуточной охраной полиции. «Гражданам оказывается помощь в оформлении документов, представители местной власти устраивают детей в школы и детские сады, их родителям предлагаются различные варианты по трудоустройству», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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