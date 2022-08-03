На трассе столкнулись фура, мусоровоз и бензовоз. Есть погибший

На ЕКАДе на участке между съездом на Серовский тракт и развязкой на Верхнюю Пышму произошла авария с участием трех грузовиков – столкнулись фура, бензовоз и мусоровоз. Водитель последнего скончался, сообщают очевидцы. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, лопнуло колесо у КамАЗа, который перевозил отходы, из-за чего его выбросило на бензовоз, который ехал во встречном направлении, в них врезался третий грузовой автомобиль.

Екатеринбург, Елена Сычева

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