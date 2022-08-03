Застреливший лебедя-шипуна браконьер пойдет под суд

В Невьянском районе будут судить жителя села Конева, обвиняемого в браконьерстве.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 8 мая 2022 года обвиняемый приехал на берег реки Большой Сап с охотничьим ружьем модели «ИЖ-58МА». Там он тремя прицельными выстрелами убил лебедя-шипуна – птицу, занесенную в Красную книгу Свердловской области.

На браконьера завели уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена). Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Невьянского района для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Невьянск, Елена Владимирова

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