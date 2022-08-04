В Нижнем Тагиле передумали сжигать книги про геев

В Нижнем Тагиле передумали сжигать тираж книг про геев – речь идет об издании «Назови меня своим именем» Андре Асимана, которое повествуют о связи 17-летнего парня и 24-летнего мужчины. Накануне местные справедливороссы объявили, что выкупили из книжных магазинов эту печатную продукцию и предадут ее огню – якобы по просьбе представителей Нижнетагильской епархии. Там, в свою очередь, опровергли, что обращались с такой инициативой к партийцам.

«Действительно, обращения не было, просто наши ребята в Тагиле пообщались с местным священником. Проблема есть, идет пропаганда непотребных вещей, и ребята просто реагируют на запросы людей. Это все надо блокировать. Наши люди это не принимают, не надо доводить до конфликта», – пояснил «Новому Дню» депутат Госдумы от СР Андрей Кузнецов.

Также он заявил, что сжигать книги не будут. «Мы не приветствуем такие формы. Ребята поступили разумно – выкупили книги, скоро они решат, куда их деть, скорее всего, это будет на помойке, там, где и должно быть. Может, отправят на макулатуру», – уточнил собеседник агентства.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»