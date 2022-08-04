Екатеринбуржцы отсудили у застройщика больше 500 тыс. за недостатки, обнаруженные после приемки квартиры

Семейной паре из Екатеринбурга удалось взыскать с застройщика «Синара-Девелопмент» больше полумиллиона рублей за недостатки, обнаруженные в квартире после подписания акта приема-передачи. Что у нового жилья есть недостатки, покупатели выяснили, уже когда заселились в него, – оказалось, что обои и штукатурка отслаиваются от стен, на которых есть трещины и неровности, на полу – тоже неровном – расходится ламинат, кривым оказался и потолок, и створки профилей окон. Кроме того, выяснилось, что температура стен и пола ниже нормативной – они промерзали, как и оконные блоки, из которых дуло. Владельцы квартиры направили претензию застройщику, но тот не ответил. Тогда они пошли в суд.

«В своем иске Антон и Юлия просили взыскать с застройщика расходы по устранению недостатков – 327 тысяч рублей, неустойку 78,5 тысячи рублей + 3% за каждый день просрочки, 30 тысяч компенсации морального вреда, а также компенсировать расходы на составление нотариальной доверенности, копирование документов, составление расчетов и проведение тепловизионного контроля – порядка 20 тысяч. Судом первой инстанции была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила, что в квартире есть недостатки, а их устранение будет стоить 236,5 тысячи рублей», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Октябрьский суд удовлетворил требования частично: 221,5 тысячи рублей за устранение недостатков, неустойку 380 тысяч и 301,7 тысячи штрафа, плюс все расходы, связанные с проверками и документами. Также суд постановил оплатить дополнительную неустойку – по 1% за каждый день с момента вынесения решения до фактического возврата долга.

Однако застройщик обжаловал решение в Свердловском областном суде, в частности попросив снизить размер неустойки, которая оказалась почти вдвое больше затрат на устранение недостатков. Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с доводом – неустойку сократили до 221,5 тысячи рублей, а штраф – до 50 тысяч. В остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Таким образом, екатеринбуржцам удалось отсудить порядка 510 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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