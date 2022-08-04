Единая платформа продукции, промышленная ипотека и стойкость – эксперты обсудили выживаемость бизнеса в новых экономических условиях

Россия в общем и Свердловская область в частности продолжают жить и работать под санцкинонным давлением Запада, начавшемся с конца февраля 2022 года. Несмотря на внушительный список рестрикций, эксперты убеждены, что беспрецедентное давление на Россию пойдёт на пользу нашей стране, а новый уклад экономики укрепит суверенитет. Одной из приоритетных задач объявлено импортозамещение, а точнее импортонезависимость. Уход иностранных компаний с российского рынка открыл возможность местным производителям занять пустующие ниши.

На заседании экспертного клуба политологи и экономисты рассказали о текущих достижениях и планах Свердловской области. В частности, по словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, для России наступило время новых возможностей, и наш промышленный регион ими обязательно воспользуется. «У людей нет паники, что промышленность прекратила свое существование. В одночасье после событий, которые произошли, мир перевернулся. Западные компании, которые годами прорывались на рынки, захватывали их, прекращая деятельность наших предприятий, ушли, освободив для нас эту нишу. И насколько оперативно наши предприниматели зайдут в освободившиеся ниши по направлениям, настолько и будет понятно развитие. Сейчас время возможностей, наша задача – сохранить и преумножить», – считает министр.

Сергей Пересторонин отметил необходимость создать реестр продукции, которую требуется заместить в ближайшие сроки, такой список поможет предпринимателям ориентироваться, какие товары сейчас наиболее актуальны. Не менее важно создание единого российского информационного предпринимательского ресурса для оптимизации бизнеса и предотвращения перепроизводства.

«Должна быть общая российская информационная площадка, где была бы информация, что производится, какие резервы в плане мощностей, сфера услуг. Таким образом производители смогут дополнять друг друга, решать задачи, которые государство сформулирует. У нас рыночная экономика, но есть определенная номенклатура, без которой государству будет плохо. Вот её нужно определить и в первую очередь максимально импортозаместить», – отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Создаваемые годами связи и логистические цепочки были разрушены, российский бизнес вынужден искать новые каналы доставки и сбыта продукции. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин уверен в успешном преодолении санкций, отметив беспрецедентный характер давления на Россию и наш бизнес со стороны западных стран: «Нашим предпринимателям помогают стойкость, отсутствие паники и депрессии, уверенность, быстрота принятия решений. Пандемия нам помогла, она научила, что не будет чуда, волшебного рецепта. Многие предприятия переориентировались на самостоятельную торговлю в тех географических сегментах рынка, которые остались свободными. Сейчас мы предлагаем апробированные решения, как привезти в регион все, что привезти невозможно, каким маршрутом, как оплатить, как получить нормальные документы, как соответствовать мерам контроля за ввозимым».

Андрей Беседин назвал ряд потенциальных партнеров, которые станут для России основными после прекращения тесного взаимодействия в западном направлении. В первую очередь, это Китай, Пакистан, Иран и Турция. Большие возможности эксперт связывает с развитием внутренних ресурсов. «Я не идеалист и прекрасно понимаю, что с такими вызовами ни одна страна, ни один бизнес не сталкивался, по совокупности всех мер влияния такого не было никогда. Тем не менее, я вижу, как наши предприятия приобретают оставленные западными компаниями заводы со всеми технологиями и персоналом. Скоро в нашей стране будут мировые лидеры, которые будут навязывать свои правила тем гигантам, перед которыми мы столько лет преклонялись, как перед инвесторами», – считает глава Уральской торгово-промышленной палаты.

Отдельное внимание при обсуждении было уделено финансовой поддержке со стороны государства. На заседании обсуждалось льготное кредитование, «антисанкционный пакет», упрощение бюрократической составляющей для бизнеса, а также была обозначена необходимость в новой идеологии. О скрепляющей роли государства для предпринимательства рассказал ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин:

«Российская и региональная экономика сохраняет устойчивость. Считаю положительной организацию деятельности власти на разных уровнях вот в этот особый период. Сейчас предполагаются меры поддержки в долгую, для промышленного региона это особенно важно, например, промышленная ипотека. Для того чтобы промышленная ипотека работала, нужны десятки-сотни миллиардов, но губернатор Свердловской области предложил, чтобы на территории отдельных регионов промышленная ипотека действовала как эксперимент. Россия скопила мощный потенциал и понимание, что нужно делать. Сегодня нужно объединять общество, вернуть идеологию мощной державы, собственного ума, способного многонационального народа. Без этого государство не скрепить».

Подводя итоги дискуссии глава Экспертного клуба Анатолий Гагарин отметил, что Свердловская область обладает ресурсами, которые еще не задействованы и сейчас самое время обратить на них внимание.

«Свердловская область обладает уникальными возможностями, это не только ресурсы, а это особый подход, который предполагает синергию власти и бизнеса. И этот подход дает результаты. Не благодаря, а вопреки сложившейся ситуации и новым вызовам, мы сумели достичь многих результатов. Наш регион имеет стратегическое значение и реализует стратегические задачи. Сегодня нам необходим государственный подход к организации экономических процессов, нужны современные информационные ресурсы, повышающие эффективность бизнеса», – резюмировал спикер.

Екатеринбург, Елена Васильева

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