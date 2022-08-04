В Свердловской области дорожают колбаса, детское питание и конфеты

В Свердловской области с 22 июля по 1 августа отмечен рост цен на ряд продуктов первой необходимости.

Как сообщает Свердловскстат, за этот период заметнее всего – на 2,48% – выросла стоимость мясных консервов для детского питания. Сейчас они стоят в среднем 1041,29 рубля за 1 кг. Почти так же, на 2,08%, подорожали овощные консервы для детей, теперь их средняя цена – 614,6 рублей за 1 кг. При этом отмечается некоторое снижение цен на сухие молочные смеси (на 1,39%) и на фруктово-ягодные детские консервы (на 1,99%).

Из «взрослых» продуктов за последнюю неделю июля сильнее всего подорожала колбаса. Вареная теперь стоит в среднем 486,80 руб./кг (+1,48%), полукопченая – 623,28 (+1,31%). При этом примерно на 3% дешевле стали сосиски – в среднем 511,31 руб./кг.

Также подросли в цене шоколадные конфеты (475,78 руб./кг, + 1,44%) и печенье (252, 02 руб./кг, + 1,27%).

Положительная тенденция – продолжают дешеветь овощи, прежде всего свекла, огурцы, картофель, капуста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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