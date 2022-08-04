Трусы, сандалии, телефон: где хранить наличные в отпуске

Туристический сезон в самом разгаре, но в этом году те, кто смог выехать за границу, должны решить проблему: где хранить деньги? Рассчитаться российскими картами за пределами страны не получится, носить стопку наличных в сумке небезопасно. «Новый День» составил подборку способов спрятать деньги – от довольно незамысловатых до экстравагантных.

«Секретные» сумки

Хранить деньги можно в сумках-ремнях – это небольшие поясные кошельки, куда влезут и стопка купюр, и ключи, и компактный смартфон. Аналогичными кошельками пользуются бегуны. Такую сумку не видно, если закрыть свободной кофтой. Конечно, спрятать ее, если надевать максимально открытую одежду, не выйдет. Доставать деньги тоже не очень удобно, потому что сумка плоская.

Карманы на одежде

Классический вариант – внутренние карманы пиджаков и курток, в идеале – с замком, чтобы случайно не выронить содержимое. А еще одежду можно позаимствовать у спортсменов – для бегунов делают брюки и шорты с карманами на спине. Много туда не положить, доставать деньги тоже не очень удобно, зато тайник на самом деле получается почти незаметным.

Кошелек на запястье

Еще один аксессуар, которым пользуются и путешественники, и спортсмены. Его стоимость – от пары сотен рублей. Влезут и деньги, и ключи, и даже смартфон – все зависит от размера руки. Аналогичные браслеты можно надевать и на ногу.

Сейф-обувь

Некоторые бренды предлагают обувь с кармашком для хранения самого нужного. Например, на маркетплейсах можно найти берцы в стиле милитари с кармашком для денег или сандалии с сейфом. В последнем случае на пятке припрятан выдвижной карман.

Карманы в нижнем белье

Давно известный вариант хранения денег, в продаже можно найти бюстгальтеры с карманами на кнопке. Другой вариант – бюстгальтеры после мастэктомии, в них есть кармашки для экзопротеза. Минусы очевидны: незаметными будут только несколько купюр, а чтобы их достать, нужно будет уединиться. Трусы с карманами найти еще проще, их стоимость на «Алиэкспрессе» начинается от 200 рублей.

Чехол для смартфона

Хранить деньги рядом с телефоном не лучшая идея, потерять можно все разом. Но для телефонов придумали много аксессуаров: и карманы на чехле, и картхолдеры, куда можно вложить наличные. Некоторые вовсе не используют никакие дополнительные средства, а просто убирают деньги под чехол телефона.

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Вне зависимости от места хранения денег туристам рекомендуют соблюдать общие правила:

– разделить наличные на несколько частей и брать с собой сумму, которую планируете потратить;

– не стоит вынимать сразу большую сумму денег у всех на виду; крупные купюры и мелочь лучше разделить, в карманах держать только «оперативный» запас: для сувениров, перекуса и т.д.;

– быть очень внимательными к сохранности своих вещей в самых известных туристических точках типа Эйфелевой башни; а у ребят, предлагающих «фото с обезьянкой», иногда очень ловкие руки.

Екатеринбург, Марина Иванова

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