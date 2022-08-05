В Краснолесье водители угодили в ловушку строителей: выехать с парковки невозможно (ФОТО)

В нелепую и весьма затруднительную ситуацию попали автомобилисты, запарковавшиеся на улице Чкалова, где сейчас идет ремонт. Водители не убрали машины и оказались взаперти: строители окопали всю территорию вокруг, оставив их на возвышении, с которого выехать невозможно.

«Работы идут с весны, где-то месяц назад появились объявления с просьбой убрать машины с парковки. Некоторые не прислушались, и теперь стоят на возвышениях. В таком плену около 6-7 машин. Закончить дорогу должны к декабрю, ну в декабре они как-то смогут выехать, наверное», – поделилась местная жительница. Вероятнее всего, автомобилистом придется вызывать эвакуатор.

Добавим, на участке, где заблокированы автомобили, долгое время ездить было практически невозможно, вместо асфальта здесь были бетонные плиты. Реконструкция улицы Чкалова – важный для Академического района дорожный проект, сдать дорогу полностью должны к 2023 году. Она будет четырехполосной, с тротуарами и велодорожками.

Екатеринбург, Марина Иванова

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