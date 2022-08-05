У свердловских бизнесменов выросла просроченная задолженность по кредитам

С начала 2022 года просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, выросла с 17,1 миллиарда рублей до 25 миллиардов.

По данным Центробанка РФ, в апреле задолженность была 17,6 млрд, затем резко начала расти. Средний Урал по этому показателю выглядит хуже своих соседей по УрФО. В Курганской, Челябинской областях просрочка сократилась, в ХМАО и ЯНАО почти не изменилась. В Тюменской области выросла с 39 до 40 миллиардов, сообщили сегодня на совещании в полпредстве с участием министра экономического развития России Максима Решетникова.

Общая задолженность ИП и юрлиц (не просроченная) по кредитам в Свердловской области составляет 754,8 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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