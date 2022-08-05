В Екатеринбург привезли тонну рыбы и морепродуктов

В международный аэропорт Кольцово поступило 64 партии рыбы, морепродуктов и мясных деликатесов для ресторанов и супермаркетов Екатеринбурга.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, общий вес грузов – 1140 кг, деликатесы поступили из Москвы, Мурманска, Владивостока, Астрахани. Нарушений при транспортировке продукции не выявлено.

Как уже сообщал «Новый День», в первой половине года уральские рестораторы болезненно восприняли новость о том, что им придется отказаться от некоторых видов импортной рыбы. «У нас было собрание, и как раз вышла новость об объявлении эмбарго, контрсанкции, как их назвали. Когда сказали, что норвежскую рыбу возить больше не будут, у меня потемнело в глазах, и я подумал: «Сейчас у меня что-то закроется из бизнеса», – рассказывал, в частности, ресторатор Иван Зайченко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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