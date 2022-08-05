На площади 1905 года, кроме садов, разобьют три болота: что будет на «Атмосфере» (ФОТО)

В этом году на фестивале «Атмосфера», который устроят на площади 1905 года, почти не будет экзотических деревьев и растений. Дизайнеры решили сделать акцент на сугубо уральской флоре: будут ели, сосны, яблони. Кроме садов, в центре города разобьют три болота, чтобы показать, что не только реки можно озеленять.

Фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера» пройдет с 12 по 21 августа. Уже сейчас на площадь 1905 года привозят грунт, там высаживают деревья, монтируют разные конструкции. Тема этого года – «Истории нашего города», поэтому у каждого сада будет своя история.

«Где-то это история про подземные реки, где-то закрался японский стиль, где-то – уральские горы. Три болота будет представлено на площади. Мы говорим, что реки надо озеленять, и решили – а давайте подумаем, что болота тоже надо», – говорит директор «Атмосферы» Юлия Сорокина.

Экзотических растений в этом году не будет, дизайнеры сосредоточились на традиционных для Урала породах деревьев и сортах растений: сосны, ели, мхи, боярышник и так далее. На входе на площадь гости увидят плодовые яблони на шпалерах. Так дизайнеры хотят показать, что даже на балконе или лоджии можно выращивать яблоки.

«Как и в прошлом году, будет постоянное наполнение площадки мастер-классами, экскурсиями, круглыми столами. Почти каждый час будет что-то происходить, – рассказала Юлия Сорокина. – Мы хотим, чтобы люди приходили семьями, оставляли все заботы за забором и наслаждались зеленью, вдохновлялись от природы».

Глава комитета по благоустройству мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова пояснила, что все сады после «Атмосферы» перевезут на территории детских учреждений. Поэтому мэрия в этом году выделила на фестиваль больше денег, чем в прошлом, – 12 миллионов рублей (3 миллиона, как и в том году, на проведение, и еще 9 – на сами сады). Дизайнеры каждого сада уже выезжали на территории соцобъектов, чтобы ознакомиться с особенностями площадки.

На вопрос, возможно ли навсегда на площади 1905 года оставить сад, Благодаткова ответила, что «гипотетически возможно»: «Всем работникам администрации города нравится, когда из окна видишь настоящий парк. Но у нас есть Генплан, есть план развития города. Если что-то в нем поменяется, то может, на площади 1905 года и будет парк. Но сейчас по Генплану здесь должна быть станция метро», – ответила Тамара Благодаткова.

Напомним, ранее мэр Алексей Орлов говорил, что в перспективе площадь 1905 года действительно может сменить назначение: вместо парковки здесь могут появиться общественные пространства. Но этот вопрос градоначальник предлагал обсуждать с жителями Екатеринбурга. Однако пока никаких опросов или референдумов не проводилось.

Добавим, что «Атмосфера» на площади 1905 года пройдет всего второй раз. Ранее фестиваль ландшафтного дизайна проводили в парках города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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