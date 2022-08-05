СвДЖД будет возить пассажиров на ручной дрезине

В ближайшее воскресенье Свердловская детская железная дорога в честь профессионального праздника будет перевозить пассажиров на ручной дрезине. Прокатиться на ней можно будет 7 августа с 13:00 до 15:00 на путях около здания Музея узкоколейных железных дорог в Парке Маяковского.

Еще с 11:00 до 20:00 можно будет прокатиться на экскурсионном поезде. Развлекать пассажиров будут популярные сказочные персонажи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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