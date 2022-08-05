Штыркову подобрали соперника на августовский бой – он тоже не дошел до UFC

Российские тяжеловесы Иван Штырков и Насрудин Насрудинов проведут бой 26 августа в Екатеринбурге на турнире RCC 12, сообщила пресс-служба лиги. Они должны были выйти в октагон в 2020-м, однако встреча так и не состоялась – Иван тогда подписал контракт с АСА и готовился к бою с Магомедом Исмаиловым, Насрудин – получил предложение от UFC, но, как и его екатеринбургский соперник, так и не добрался до лиги Даны Уайта.

В рейтинге лучших полутяжеловесов мира по версии FightMatrix Штырков обходит соперника на 27 позиций, однако Tapology ставит выше именно Насрудинова. Напомним, главным событием RCC 12 станет бой Александра Шлеменко против Александра Илича. Шоу пройдет на арене «Уралец».

Екатеринбург, Елена Сычева

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