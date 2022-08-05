Активисты из Екатеринбурга потребовали запретить концерт Вити АК-47 и вообще весь рэп в России

Активисты движения «Ветераны России» написали обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием запретить концерт Вити АК-47 в Ельцин-центре. Мероприятие назначено на 10 сентября. Эта же организация написала письма в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД России – активисты требуют провести проверку песен рэпера «на культурный экстремизм» и на законность использования бренда АК-47, который принадлежит «дочке» Ростеха.

Как сообщил председатель движения Ильдар Резяпов, «группа не достойна называться именем прославленного автомата Калашникова, оружием, которым в том числе наши солдаты защищают сегодня мир от нацизма на Украине».

«Подобные отечественные исполнители скопировали все самое худшее из жанра рэпа – это скорее пародии на западный образ жизни, правда сами подобного рода исполнители этого не понимают, что именно так воспринимается их «творчество». Исполнение рэпа дает возможность подобным «исполнителям» прославиться, а провокации в текстах дают больше лайков и денег», – заявил Резяпов.

Он предложил также вообще запретить рэп в России. «Иногда порой достаточно просто посмотреть на опыт какой-нибудь передовой страны, где еще помнят о культуре и взять на вооружение их методы. Так в Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком – рэпом», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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