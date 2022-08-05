В екатеринбургских магазинах появилась импортозамещенная газировка

В Екатеринбургских супермаркетах стала появляться газированная вода, которая должна заместить импортные бренды – Coca Cola, Pepsi, Fanta, Mirinda, Sprite и 7Up. В частности, в продаже можно встретить напиток «Лайк» со вкусом колы, оранжа или лимона.

Похожие линейки есть у другого производителя – «Добрый Cola», «Добрый Orange» и «Rich тоник» (вместо бренда Schweppes). Кроме того, ранее появились напитки Cool-Cola, Street и Fancy.

Екатеринбург, Елена Сычева

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