На трассе Екатеринбург – Реж из-за ДТП скопилась пробка в несколько километров

На трассе Екатеринбург – Реж фургон хлебзавода «Реж-хлеб» столкнулся с фурой. По предварительным данным, зацепило другие машины.

В сторону Режа скопилась огромная пробка.

«Дорога от вокзала Екатеринбурга до Режа обычно занимает полтора часа. Сегодня мы выехали в 16 часов и до сих пор едем, время 19:20», – рассказала «Новому Дню» жительница Режа.

Подробности ДТП уточняются. По предварительным данным, ГАЗель «Реж-хлеб» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo. В ДТП пострадал водитель хлебовозки. В ГИБДД факт затруднений движения транспорта в сторону Режа подтверждают.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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