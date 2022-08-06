В Свердловской области бывшего депутата «Единой России» будут судить за создание банды и убийства

В Свердловской области в суд передано дело в отношении бывшего депутата Артемовской городской думы Геннадия Виноградова и его сына Романа. Они обвиняются в создании вооруженной банды и совершении убийств, в хранении оружия, хищении и уничтожении имущества.

По данным следствия, банду Геннадий Виноградов организовал еще в 1992 году. В составе этой группировки Виноградов и его сын Роман с мая 1994 года по март 2021 года совершили в Артемовском районе ряд преступлений.

«Среди них: убийство в 1994 году Коростелева И.В. и Ветлугина В.Н., покушение на убийство Гольцева А.В. и Сорокина С.И., убийство в 2003 году Буксина А.В., покушение на убийство в 2017 году редактора газеты «Егоршинские вести» Шарафиева А.М., а также ряд других преступлений, – сообщает Следственный комитет России. – Свою деятельность банда прекратила 12 мая 2021 года в связи с задержанием ее лидера Виноградова и его сына по подозрению в совершении убийства Буксина А.В».

64-летний Геннадий Виноградов до ареста работал егерем в Артемовском обществе охотников и рыболовов, в городскую думу Артемовского он был избран на довыборах в 2018 году от партии «Единая Россия».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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