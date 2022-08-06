В тройном столкновении на 8 Марта пострадал ребенок (ФОТО)

Сегодня днем на улице 8 Марта столкнулись три иномарки. Пострадали два человека , в том числе ребенок, который ехал без детского кресла на переднем сиденье.

По данным УГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла на ул. 8 Марта около дома 207. Водитель автомобиля «Фольксваген Пойнтер», двигаясь по ул. 8 Марта со стороны ул. Академика Шварца в направлении ул. Титова, на нерегулируемом перекрёстке допустил столкновение со «Шкодрй Октавиа», которая ехала по встречке. «Шкоду» отбросило на «Рено Сандеро».

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Шкоды», которого госпитализировали с различными травмами в 9-ю ГКБ. Ребенок находился на переднем сиденье без специального удерживающего устройства.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что дети 1-7 лет обязательно должны ехать в машине в специальном автокресле. Дети 7-12 лет могут ездить на заднем сиденье машины с использованием штатного ремня безопасности. На переднем сиденье ребенок должен обязательно размещаться в спецустройстве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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