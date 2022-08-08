В Екатеринбурге пройдет последний этап опрессовок

В Екатеринбурге на текущей неделе пройдет последний в этом году этап опрессовок.

Гидравлические испытания будут идти с 8 по 12 августа, с 23:00 до 06:00. Планируется, что опрессовки пройдут без ограничения поставок горячей воды.

Если горячая вода в доме все-таки пропадет, то следует обратиться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП). Владельцев зданий предупреждают, что на этот период нужно отключить системы отопления и вентиляции от подающих трубопроводов и следить, не начнется ли утечка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»