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Понедельник, 8 августа 2022, 10:09 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге пройдет последний этап опрессовок

В Екатеринбурге на текущей неделе пройдет последний в этом году этап опрессовок.

Гидравлические испытания будут идти с 8 по 12 августа, с 23:00 до 06:00. Планируется, что опрессовки пройдут без ограничения поставок горячей воды.

Если горячая вода в доме все-таки пропадет, то следует обратиться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП). Владельцев зданий предупреждают, что на этот период нужно отключить системы отопления и вентиляции от подающих трубопроводов и следить, не начнется ли утечка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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