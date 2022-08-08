Водитель без прав попал в ДТП, пострадали три человека (ФОТО)

Молодой человек без прав попал в ДТП на автомобиле «Рено Логан». Кроме самого водителя, пострадали две его пассажирки – 40-летняя женщина и 16-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД города, авария случилась в воскресенье, 7 августа, в 23:30 на 1 км ЕКАДа. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, машина опрокинулась. Молодой человек с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в ГКБ № 36. Туда же отвезли старшую пассажирку с переломом правой руки. 16-летняя девушка доставлена в ДГКБ № 9 с двухсторонним переломом нижней челюсти со смещением, укушенной раной языка, переломом коронки зуба.

Отметим, что в 2020 году молодой человек уже привлекался к ответственности за вождение без прав.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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