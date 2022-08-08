Огромный пожар в Совхозном потушили (ФОТО)

В Екатеринбурге ночью на улице Европейской тушили пожар – на площади более тысячи квадратных метров горели деревянные поддоны, а с проходящей над огнем ЛЭП обрывались и падали провода.

Сообщение о пожаре поступило около 11 часов вечера, на тот момент поддоны горели на площади в 80 кв. м. К месту приехали 4 машины, 14 человек. Но огонь быстро распространялся, локализовать пожар удалось только к часу ночи, на тот момент горело уже 1050 кв. м, задействованы были 15 машин и 44 человека.

«Сложности в тушении пожара заключались в том, что над поддонами проходит высоковольтная линия, провода которой начали обгорать и падать. К тушению приступили после того, как отключили электроэнергию», – прокомментировал Александр Дудник, начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга. К двум часам ночи открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Екатеринбург, Марина Иванова

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