Синоптики рассказали, когда спадет жара на Среднем Урале и отступит смог

Свердловчанам осталось несколько дней потерпеть жару, уже на этой неделе станет прохладнее, температура вернется к обычным для региона августовским значениям. Как сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, в средине недели пройдут дожди, жара спадет, 2-14 августа ожидается температура воздуха ночью 10-15°, днем 20-25°.

Кроме того, в это же время усилится и сменит направление ветер – это поможет очистить воздух. Сейчас в регионе смог, из-за безветренной погоды в воздухе копятся загрязняющие выбросы. К тому же распространяются дымные шлейфы от лесных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Дым от югорских пожаров чувствуется на севере и в восточных районах Свердловской области и доходит до Курганской области.

Добавим, первая неделя августа на Среднем Урале была сухой и очень теплой. Температура воздуха на 4-6° превышала средние многолетние значения: днем воздух прогревался до 27-31°, ночью было 12-17°.

Екатеринбург, Марина Иванова

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