Жителей Екатеринбурга зовут сдать отработанные батарейки и лампы

В Екатеринбурге в августе будут работать передвижные пункты по сбору опасных отходов. Сдать можно лампы (ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства), отходы ртутных термометров, отработанные батарейки и другие химические источники тока.

ЕМУП «Спецавтобаза» опубликовало график работы мобильных пунктов.

Орджоникидзевский район

– 17 августа по адресу: Бабушкина, 16, с 15:00 до 19:00.

Кировский район

– 9 августа по адресу: Первомайская, 75, с 15:00 до 19:00;

– 22 августа по адресу: Первомайская, 75, с 08:00 до 12:00.

Железнодорожный район

– 8 августа по адресу: Мельковская, 7, с 15:00 до 19:00;

– 18 августа по адресу: Мельковская, 7, с 08:00 до 12:00.

Чкаловский район

– 11 августа по адресу: 8 марта, 177, с 15:00 до 19:00;

– 23 августа по адресу: 8 марта, 177, с 08:00 до 12:00.

Ленинский район

– 19 августа по адресу: Предельная, 17, с 08:00 до 12:00.

Октябрьский район

– 12 августа по адресу: Луначарского, 217, с 15:00 до 19:00;

– 25 августа по адресу: Луначарского, 217, с 08:00 до 12:00.

Верх-Исетский район

– 15 августа по адресу: Московская, 27, с 8:00 до 12:00.

Также в Екатеринбурге работает стационарный пункт приёма опасных отходов на улице Энгельса, 16.

Екатеринбург, Марина Иванова

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