На границе Урала и Югры упадет ракета-носитель

В ближайшие дни на границе Свердловской области и ХМАО-Югры ожидается падение отделяющейся части ракеты-носителя «Союз».

Как сообщает на своей странице «ВКонтакте» администрация Кондинского района ХМАО-Югры, возможное место падения – юго-западная часть района, берега рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и территория до границы с Таборинским районом Свердловской области. Запуск ракеты с космодрома «Байконур» назначен на 10:52 вторника, 9 августа. Резервные даты пуска – 10, 11 и 12 августа, так же в 10:52.

Местных жителей просят в эти дни не ходить в лес, не оставаться в охотничьих и рыболовных избушках, а также ограничить передвижение на вездеходах.

ХМАО, Свердловская область, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»