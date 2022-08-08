Звездопад Персеиды в этом году засветит полная Луна

Один из самых ярких звездопадов – метеорный поток Персеиды – в этом году будет сложным для наблюдения.

Пик звездного дождя ожидается в ночь с 12 на 13 августа, когда можно увидеть несколько десятков метеоров в час. Но в это же время взойдет яркая полная Луна, которая неизбежно засветит небо, из-за чего звездопад может показаться не таким обильным. Наблюдать Персеиды лучше в районе 3 часов ночи в восточной части неба до рассвета, рассказал уральский астроном Владилен Санакоев.

Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Таттла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году, а в следующий раз она вернется только в 2126 году. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу планеты и сгорают, поэтому в небе видны яркие вспышки. С Земли кажется, что метеоры разлетаются из точки в созвездии Персея, отсюда и возникло названия потока.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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