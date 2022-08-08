В Свердловской области скорая сбила шестилетнюю девочку (ФОТО)

В Ачите шестилетний ребенок попал машину скорой помощи. Девочка находится в больнице. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла 7 августа около 13 часов дня. 54-летний водитель скорой ехал по улице Пролетарской со стороны Энгельса в сторону Кирова, он не успел затормозить, когда заметил ребенка – девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

«Известно, что девочка возвращалась домой от подруги по постоянному маршруту. Переходила дорогу в неположенном месте. Родители девочки находились дома, поведение ребенка не контролировали. После наезда к пострадавшей подбежал водитель и жители соседних домов, которые вызвали медиков», – рассказали гаишники. Водитель прошел процедуру медосвидетельствования, алкогольное опьянение не установлено. Точные причины ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о соблюдении скоростного режима в населенных пунктах. Рекомендует водителям – если вы приближаетесь к месту, где может выйти на дорогу пешеход, особенно ребенок, будьте готовы снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства, поскольку поведение детей непредсказуемое. «Уважаемые родители, контролируйте досуг детей, особенно в летнее время, не отпускайте их на улицу без сопровождения взрослых. Дорога это – не место для игр», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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